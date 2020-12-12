Популярна українська актриса і зірка "Кварталу 95" Катерина Нікітіна захопила формами, станцювавши на пілоні

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Нікітіна демонструє апетитні форми, згинаючись і хвалячись бездоганною розтяжкою. Кадри вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в «дикий» захват від побаченого.

"Вау, бомбічна», «Класна дівчина", " завдяки тобі, нашим містом можна пишатися. Всього тобі хорошого", " ти супер. Навчи на шпагат сідати", "це справжня пожежа", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про почуття

На фото Нікітіна позувала в сорочці, яку спустила з плечей. Зірка була цього разу без білизни, а волосся залишила розпущеним. Красуня дивилася в камеру, а в руках тримала квіти.

"Почуття людей набагато цікавіше їх думок. Оскар Уайльд "Портрет Доріана Грея"", - написала зірка під фото.

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