Популярная украинская актриса и звезда «Квартала 95» Екатерина Никитина восхитила формами, станцевав на пилоне

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице звезды в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Никитина демонстрирует аппетитные формы, изгибаясь и хвастаясь безупречной растяжкой. Кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Вау, бомбическая», «классная девушка», «благодаря тебе, нашим городом можно гордиться. Всего тебе хорошего», «ты супер. Научи на шпагат садиться», «это настоящий пожар», – пишут они.

До этого мы рассказывали, что актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о чувствах

На фото Никитина позировала в рубашке, которую спустила с плеч. Звезда была в этот раз без белья, а волосы оставила распущенными. Красотка смотрела в камеру, а в руках держала цветы.

"Чувства людей гораздо интереснее их мыслей. Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»", - написала звезда под фото.

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