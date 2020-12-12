Стало відомо, як українців можуть покарати за відмову йти у відпустку
Про це розповіла інспектор Управління Держпраці в Кіровоградській області Євгенія Краєвська.
Якщо співробітник відмовляється йти в щорічну відпустку, порушуючи вже встановлений графік, то роботодавець без заяви може відправити його на відпочинок.
Краєвська нагадала, що співробітники повинні виконувати розпорядження начальства, а за їх невиконання роботодавець може притягнути підлеглих до дисциплінарної відповідальності.
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Але українцям не варто забувати, що вони можуть "обміняти" відпустку на грошову компенсацію.
"Наприклад, якщо працівник не хоче йти в щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів, йому один раз протягом двох років поспіль можна виплатити грошову компенсацію за невикористану частину щорічної відпустки терміном 6 календарних днів. У таких випадках керівник зобов'язаний видати наказ про надання відпустки зазначеним категоріям працівників відповідно до термінів, попередньо узгоджених при складанні графіка відпусток",-розкрила топ-інспектор всі нюанси.
Якщо співробітник звільняється з роботи, в незалежності від підстав, йому повинні виплатити компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.
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