Стало відомо, як українців можуть покарати за відмову йти у відпустку

Про це розповіла інспектор Управління Держпраці в Кіровоградській області Євгенія Краєвська.

Якщо співробітник відмовляється йти в щорічну відпустку, порушуючи вже встановлений графік, то роботодавець без заяви може відправити його на відпочинок.

Краєвська нагадала, що співробітники повинні виконувати розпорядження начальства, а за їх невиконання роботодавець може притягнути підлеглих до дисциплінарної відповідальності.

Але українцям не варто забувати, що вони можуть "обміняти" відпустку на грошову компенсацію.

"Наприклад, якщо працівник не хоче йти в щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів, йому один раз протягом двох років поспіль можна виплатити грошову компенсацію за невикористану частину щорічної відпустки терміном 6 календарних днів. У таких випадках керівник зобов'язаний видати наказ про надання відпустки зазначеним категоріям працівників відповідно до термінів, попередньо узгоджених при складанні графіка відпусток",-розкрила топ-інспектор всі нюанси.

Якщо співробітник звільняється з роботи, в незалежності від підстав, йому повинні виплатити компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.

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