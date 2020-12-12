Американська модель Кайлі Дженнер вразила шанувальників, скинувши піджак і показавши бездоганні вигини в крихітному топі

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.

Так, на опублікованому знімку Кайлі Дженнер позує в одному топі та з приспущеним вбранням. Крім того, форми знаменитість підкреслила облягаючими джинсами й бездоганним макіяжем.

Фотографії модель вирішила ніяк не підписувати, проте її шанувальники буквально «зійшли з розуму» від побаченої краси.

"Виглядаєш як десерт», «це справжня пожежа», «Ти виглядаєш, як вишенька на торті», «яка ж ти класна», «неймовірно красива», «Божественна», "справжня чарівниця – твій найкращий наряд", – пишуть вони.

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Зараз красою Кайлі захоплюються мільйони людей, а шанувальники створюють фан-сторінки, присвячені їй. Так, в одній з таких груп з'явилося архівне фото знаменитості.

На знімку Дженнер позувала, підігнувши ніжки під себе. Модель одягла кольоровий купальник. Ліфчик тримався на грудях, яка ледь не вивалювалася з нього. Пишний бюст заворожував.

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