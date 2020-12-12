Американская модель Кайли Дженнер впечатлила поклонников, скинув пиджак и показав безупречные изгибы в крохотном топе

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Кайли Дженнер позирует в одном топе и с приспущенным нарядом. Кроме того, формы знаменитость подчеркнула облегающими джинсами и безупречным макияжем.

Фотографии модель решила никак не подписывать, однако ее поклонники буквально «сошли с ума» от увиденной красоты.

«Выглядишь как десерт», «это настоящий пожар», «ты выглядишь, как вишенка на торте», «какая же ты классная», «невероятно красивая», «божественная», «настоящая волшебница – твой лучший наряд», – пишут они.

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Сейчас красотой Кайли восхищаются миллионы людей, а поклонники создают фан-странички, посвященные ей. Так, в одной из таких групп появилось архивное фото знаменитости.

На снимке Дженнер позировала, подогнув ножки под себя. Модель надела цветной купальник. Лифчик держался на груди, которая едва ли не вываливалась из него. Пышный бюст завораживал.

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