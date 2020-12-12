Бразильська супермодель і ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра вразила розкішною фігурою в пікантному вбранні
Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість розмістила у себе на сторінці в Instagram.
Так, на опублікованих фото Олівейра позує в одних джинсах і піджаку з елегантною вставкою. Крім того, на плечі у красуні видніється елегантна сумочка. Образ доповнювали бездоганна зачіска і практично непомітний макіяж моделі, на що звернули увагу її шанувальники.
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"Немає нічого кращого, ніж твоє тіло в цьому вбранні», «бездоганна», «хороша в будь - якому вбранні», «найкрасивіша дівчина в світі», «ідеальна», «дуже мило», «вау, Божественна», «красуня», - пишуть вони.
Як ми розповідали до цього, супермодель з Бразилії Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила фігурою в екстра-міні
Так, красуня позує в екстра-міні спідниці й облягаючому топі, ефектно демонструючи чесноти фігури на камеру. Образ Олівейра вирішила доповнити чорними туфлями на підборах і невеликою сумочкою. Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її шанувальники високо оцінили витівку кумира.
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