Бразильская супермодель и ангел Victoria’s Secret Жизель Оливейра впечатлила роскошной фигурой в пикантном наряде

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость разместила у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованных фото Оливейра позирует в одних джинсах и пиджаке с элегантной вставкой. Кроме того, на плече у красотки виднеется элегантная сумочка. Образ дополняли безупречная прическа и практически незаметный макияж модели, на что обратили внимание ее поклонники.

«Нет ничего лучше, чем твое тело в этом наряде», «безупречная», «хороша в любом наряде», «самая красивая девушка в мире», «идеальная», «очень мило», «вау, божественная», «красотка», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, супермодель из Бразилии Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила фигурой в экстра-мини

Так, красотка позирует в экстра-мини юбке и облегающем топе, эффектно демонстрируя достоинства фигуры на камеру. Образ Оливейра решила дополнить черными туфлями на каблуке и небольшой сумочкой. Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее поклонники высоко оценили выходку кумира.

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