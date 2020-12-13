Наступного року з 1 січня в уряді планують підвищувати пенсії в кілька етапів

Про це повідомила глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, Міністерство підвищує мінімальну пенсійну виплату, і підвищується вона істотно.

Вона пояснила, що якщо сьогодні у когось пенсія становить 2000 гривень, то з січня вона підвищиться до 2400 гривень.

"Такий перший крок буде зроблено. Далі ми сподіваємося, що приймемо індексацію, вона запланована, на червень є додаткова програма підвищення пенсій тим пенсіонерам, кому виповнилося 85 років. Головне, щоб вистачило економічного ресурсу", - зазначила Лазебна.

Варто зазначити, з 1 січня 2021 року зростуть пенсії, "прив'язані" до мінімальної зарплати. Це в першу чергу пенсії тих, кому виповнилося 65 років і хто має страховий стаж 30 (жінки) або 35 років (чоловіки).

Також раніше повідомлялось, що згідно з постановою Кабміну №849 від 16 вересня, 1 березня пройде індексація пенсій. Будуть перераховані раніше призначені пенсії та надбавки до них.

Очікується, що індекс індексації складе 11%, і це підвищення відчують близько 9 млн пенсіонерів з 11 млн. Також з 1 березня продовжать отримувати 500 грн доплати пенсіонери старше 80 років (за умови, що їх пенсія менше середньої зарплати).

Нагадаємо, що пенсії готуються перерахувати, виплати можуть злетіти до 13,5 тисяч гривень.

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