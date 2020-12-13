Українцям пояснили, на що вплине підвищення мінімалки

Так, в Україні будуть підвищені зарплати держслужбовців і працівників бюджетного сектора. Рівень прожиткового мінімуму підвищено з 1 грудня на 20%, що відповідає рівню підвищення мінімальної зарплати.

Таке стрімке підвищення доходів українців призведе до зростання доходів і видатків місцевих бюджетів, пише Апостроф.

Однак зарплати підвищать не всім. Наприклад, у проекті закону "про держбюджет на 2021 рік" Кабмін запропонував заморозити базовий розмір окладу для всіх працівників державних органів на рівні вересня 2020 року. Це означає, що зарплата для цієї категорії працівників підвищиться тільки у тих, у кого вона менше мінімалки.

Підвищення "мінімалки" зачіпає і приватний бізнес-роботодавці тепер не мають права платити своїм працівникам менше 5000 гривень. Таким чином, ті роботодавці, які платять працівникам "сіру" зарплату, тепер змушені збільшити її "білу" складову, що, в свою чергу, забезпечить великі надходження до бюджету (ПДФО, військовий збір) і Пенсійного фонду (ЄСВ).

До речі, вже з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні повинна зрости до 6000 гривень, а з 1 липня 2021-го - до 6500 гривень. На 2022 рік поки заплановано одне підвищення "мінімалки" - до 7167 гривень.

Відповідно, з кожним підвищенням будуть рости і суми, що відраховуються з зарплат податків і зборів. Крім того, ймовірно, у зв'язку з цим буде скорочуватися і кількість українців, які отримують субсидії.

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