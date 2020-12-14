Популярна та ефектна фітнес-модель Лексі Кай у спокусливому костюмі показала все, чим пишається

Красуня часто одягає таке, що важко підібрати слова, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка постала в розпусному костюмі.

Лексі одягла топік із запаморочливим декольте, з якого виставився бюст без білизни.

Модель трохи посувала плечима, в результаті чого бюст ледь не вистрибнув з обпалюючого вирізу.

Крім грудей, також не можна було не помітити тонку талію і плоский животик - вона дівчина-мрія.

Модель одягла крихітну обтягуючу спідничку, яка підкреслила її апетитні сідниці. З-під спіднички показалася тонка лямка стрінгів.

Зірка розпустила біле волосся, а макіяж відмінно підкреслив її красиві очі.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це неможливо. Однак у зірки зараз 763 тисячі підписників, які лайкають і коментують інші пости, обсипаючи красуню компліментами.

Раніше ми писали, що Лексі Кай позує в чорному топі і лосинах. Красуня зібрала волосся назад і взялася за ними руками, а образ доповнила яскравим макіяжем. Кай пустилася в танок в такому вигляді і розважила аудиторію, трясучи своїми достоїнствами.

Кадри теж були оприлюднені в сторіс.

Раніше повідомлялося, що Лексі Кай на одному з кадрів, зроблених на пляжі, порівняли з рятівницею Малібу, адже вона позувала в класичному монокіні з вирізом на спині і високою посадкою на стегнах.

Засмагла блондинка змогла звернути увагу на образ також і тому, що не приховувала свою фігуру під шаром фотошопу.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай блиснула досконалими сідницями в тісних штанях

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