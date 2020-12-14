Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в соблазнительном костюме показала все, чем гордится
Красотка часто надевает такое, что трудно подобрать слова, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда предстала в распутном костюме.
Лекси надела топик с головокружительным декольте, из которого выставился бюст без белья.
Модель немного подвигала плечами, в результате чего бюст едва ли не выпрыгнул из обжигающего выреза.
Кроме груди, также нельзя было не заметить тонкую талию и плоский животик - она девушка-мечта.
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Модель надела крохотную обтягивающую юбочку, подчеркнувшую ее аппетитные ягодицы. Из-под юбочки показалась тонкая лямка стрингов.
Звезда распустила белые волосы, а макияж отлично подчеркнул ее красивые глаза.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис это невозможно. Однако у звезды сейчас 763 тысячи подписчиков, которые лайкают и комментируют другие посты, обсыпая красотку комплиментами.
Ранее мы писали, что Лекси Кай позирует в черном топе и лосинах. Красотка собрала волосы назад и взялась за ними руками, а образ дополнила ярким макияжем. Кай пустилась в пляс в таком виде и развлекла аудиторию, тряся своими достоинствами.
Кадры тоже были обнародованы в сторис.
Ранее сообщалось, что Лекси Кай на одном из кадров, сделанных на пляже, сравнили со спасительницей Малибу, ведь она позировала в классическом монокини с вырезом на спине и высокой посадкой на бедрах.
Загорелая блондинка смогла обратить внимание на образ также и потому, что не скрывала свою фигуру под слоем фотошопа.
Напомним, фитнес-модель Лекси Кай блеснула совершенными ягодицами в тесных брючках
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай в огромном декольте выставила свои упругие "лимончики"
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