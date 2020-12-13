Україну накриють крижані дощі та снігопад, а погода ще й здивує перепадами температур

Як повідомляє Politeka.net, 13 грудня українці традиційно відзначають православне свято - День Андрія Первозванного. Синоптик Наталка Діденко в соцмережі "Фейсбук" привітала українців і поділилася своїм прогнозом на неділю, 14 грудня.

Завтра розбушується черговий циклон, який принесе з собою сльоту, дощі і мокрий сніг. Найімовірніше, опади обрушатсяна в центральних і північних регіонах України, місцями накриє захід і Одеську область, а ось на Півдні, Сході і в Дніпропетровській області має бути сухо, можливий туман. При цьому в південних і східних краях очікується потужний вітер.

Температура повітря в середньому буде тримати термометри на нульовій позначці, але краще підготуватися до легких морозів вночі і плюсовими показниками вдень. Наталка Діденко підкреслила, що при таких температурних гойдалках слід побоюватися ожеледиці.

У Києві 14 грудня прогнозується мокрий сніг і дощ, можливо крижаний. Найбільше опадів випаде вночі і вранці, а до обіду погода заспокоїться, залишивши після себе ожеледь. Синоптик порекомендувала українцям не піддавати себе зайвому ризику і не виходити на вулицю без вагомих причин, слід також попередити про небезпеку літніх людей.

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