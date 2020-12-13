Украину накроют ледяные дожди и снегопад, а погода еще и удивит перепадами температур

Как сообщает Politeka.net, 13 декабря украинцы традиционно отмечают православный праздник - День Андрея Первозванного. Синоптик Наталка Диденко в соцсети "Фейсбук" поздравила украинцев и поделилась своим прогнозом на воскресенье, 14 декабря.

Завтра разбушуется очередной циклон, который принесет с собой слякоть, дожди и мокрый снег. Вероятнее всего, осадки обрушатсяна в центральных и северных регионах украины, местами накроет Запад и Одесскую область, а вот на Юге, Востоке и в Днепропетровской области должно быть сухо, возможен туман. При этом в южных и восточных краях ожидается мощный ветер.

Температура воздуха в среднем будет держать термометры на нулевой отметке, но лучше подготовиться к легким морозам ночью и плюсовым показателям днем. Наталка Диденко подчеркнула, что при таких температурных качелях следует опасаться гололеда.

В Киеве 14 декаброя прогнозируется мокрый снег и дождь, возможно ледяной. Больше всего осадков выпадет ночью и утром, а к обеду погода успокоится, оставив после себя гололед. Синоптик порекомендовала украинцам не подвергать себя лишнему риску и не выходить на улицу без веских причин, следует также предупредить об опасности пожилых людей.

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