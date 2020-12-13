Відома модель Інна Горячковська показала себе і подякувала за роботу

На фото Інна позує в темній сукні з мотузочками в зоні декольте. Волосся красуня залишила розпущеним, які звисали з пишного бюста дівчини. Модель стояла на тлі картини Ейфелевої вежі і квітучого дерева. Зірка посміхалася і зовсім не соромилася показати пишні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі велике за вашу роботу", - написала Інна під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива, я люблю тебе", " виглядає неймовірно красиво!", "Гарне вбрання крутий леді тобі"," яка красуня, нереально позитивна і добра"," яка міжнародна краса ця прекрасна королівська принцеса, спокуслива дама і приваблива жінка","я так сильно тебе люблю, мила, виглядаєш дуже чудово, мені сподобається ця краса, чудова картина, красива".

Повідомлялося, що популярна українська модель Інна Горячковська вразила розкішною фігурою, ледь не розірвавши вбрання бюстом 15-го розміру.

Так, на опублікованих кадрах Горячковська позує в спортивному костюмі, елегантно відкривши кофту. Через це здається, що форми знаменитості буквально «розривають» одяг, хоча сама дівчина явно не подає виду.

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