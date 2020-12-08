Известная модель Инна Горячковская показала себя в очень интересном ракурсе
На фото Инна позирует в черной маске и наряде с большим декольте. Красотка улыбалась и снимала себя крупным планом, хвастаясь 15-мм размером. Образ девушка дополнила золотой цепочкой, на которую за пышным бюстом сразу и не посмотришь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальных сетях.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под снимком, так как он был опубликован в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Королевские, так и манят".
Мы писали, что 25-летняя украинская модель Инна Горячковская показала свою гордость крупным планом.
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Одежда едва вместила пышный бюст Инны, ракурс сверху позволяет вдоволь насладиться роскошным декольте, а золотая цепочка удачно акцентирует внимание на эту выдающуюся часть тела.
Сообщалось, что известная модель плюс-сайз Инна Горячковская взбудоражила сеть образом кошечки.
На новом фото горячая блондинка попозировала в белой майке и черных трусиках, выставив на всеобщее обозрение необъятное декольте, радуя фанатов соблазнительным образом.
Напомним, украинка с 15-м размером разрешила разглядеть свои "дыньки" максимально близко
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