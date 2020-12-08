Известная модель Инна Горячковская показала себя в очень интересном ракурсе

На фото Инна позирует в черной маске и наряде с большим декольте. Красотка улыбалась и снимала себя крупным планом, хвастаясь 15-мм размером. Образ девушка дополнила золотой цепочкой, на которую за пышным бюстом сразу и не посмотришь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальных сетях.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под снимком, так как он был опубликован в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Королевские, так и манят".

Мы писали, что 25-летняя украинская модель Инна Горячковская показала свою гордость крупным планом.

Одежда едва вместила пышный бюст Инны, ракурс сверху позволяет вдоволь насладиться роскошным декольте, а золотая цепочка удачно акцентирует внимание на эту выдающуюся часть тела.

Сообщалось, что известная модель плюс-сайз Инна Горячковская взбудоражила сеть образом кошечки.

На новом фото горячая блондинка попозировала в белой майке и черных трусиках, выставив на всеобщее обозрение необъятное декольте, радуя фанатов соблазнительным образом.

Напомним, украинка с 15-м размером разрешила разглядеть свои "дыньки" максимально близко

Также Politeka писала, что украина с 15-м размером бюста выпятила достоинство в экстремальном декольте

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером еле впихнула свои прелести в прозрачный пеньюар



