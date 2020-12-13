Известная модель Инна Горячковская показала себя и поблагодарила за работу

На фото Инна позирует в темном платье с веревочками в зоне декольте. Волосы красотка оставила распущенными, которые свисали с пышного бюста девушки. Модель стояла на фоне картины Эйфелевой башни и цветущего дерева. Звезда улыбалась и совсем не стеснялась показать пышные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо большое за вашу работу", - написала Инна под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая, я люблю тебя", "Выглядит невероятно красиво!", "Красивый наряд крутой леди тебе", "Какая красотка, нереально позитивная и добрая", "Какая международная красота эта прекрасная королевская принцесса, соблазнительная дама и привлекательная женщина", "Я так сильно тебя люблю, милая, выглядишь очень великолепно, мне понравится эта красота, чудесная картина, красивая".

Сообщалось, что популярная украинская модель Инна Горячковская впечатлила роскошной фигурой, едва не разорвав наряд бюстом 15-го размера.

Так, на опубликованных кадрах Горячковская позирует в спортивном костюме, элегантно приоткрыв кофту. Из-за этого кажется, что формы знаменитости буквально «разрывают» одежду, хотя сама девушка явно не подает вида.

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