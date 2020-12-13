Дочка екс-ВІА Гри Віри Брежнєвої Соня Кіперман порадувала фанатів свіжими фото

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала під час прогулянки.

Наряд Соні відповідав події: зручний та без прикрас. Дівчина позувала на тлі коричневого фасаду будівлі, сівши на широкий бортик. На ній була біла футболка й такого ж кольору джинси з високою талією. Лук доповнив зелений светр, який дівчина зав'язала через плече.

Трохи розпатлана дочка Брежнєвої пограла на камеру: на деяких фото Соня обхопила долонями обличчя й, здалося, ніби зніяковіла.

Варто відзначити, кадри вийшли живими, емоційними та справжніми.

"Зухвала", - лаконічно підписала Кіперман.

Користувачі за кілька годин поставили понад 2 тисячі "лайків". Навіть рідна мати не встояла та натиснула "сердечко".

"Люблю твоє обличчя 😘"; "Привіт, Чікі"; "Милашка💗", - коментували шанувальники Соні.

До речі, дочка Брежнєвої, як і її зіркова мати, вирішила пов'язати своє життя з шоу-бізнесом. Дівчина є починаючою моделлю і актрисою. До 14 років вона встигла вийти на подіум в рамках Тижня моди в Москві і дебютувати в американському фентезійному серіалі «Щоденники вампіра».

А ще Соня любить готувати, тому подумувала в майбутньому закінчити школу кулінарного мистецтва Le Cordon Bleu.

Раніше ми повідомляли, дочка Брежнєвої захопила мережу грайливим кадром, на якому показала себе в коротенькому топі й джинсах. Дівчина задерла руки, оголивши пружний животик.

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А ще Politeka повідомляла, що юна дочка Віри Брежнєвої подражнила формами, прикривши бюст рожевим пухом