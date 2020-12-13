Дочь экс-ВИА Гры Веры Брежневой Соня Киперман порадовала фанатов свежими фото

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время прогулки.

Наряд Сони соответствовал событию: удобный и без прикрас. Девушка позировала на фоне коричневого фасада здания, усевшись на широкий бортик. На ней была белая футболка и такого же цвета джинсы с высокой талией. Лук дополнил зеленый свитерок, который девушка завязала через плечо.

Немного растрепанная дочка Брежневой поиграла на камеру: на некоторых фото Соня обхватила ладонями лицо и, казалось, будто она смущается.

Стоит отметить, кадры получились живыми, эмоциональными и настоящими.

"Дерзкая", - лаконично подписала Киперман.

Пользователи за несколько часов поставили более 2 тысяч "лайков". Даже родная мать не устояла и нажала "сердечко".

"Люблю твое лицо 😘"; "Привет, Чики"; "Милашка💗", - комментировали поклонники Сони.

К слову, дочь Брежневой, как и ее звездная родительница, решила связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Девушка является начинающей моделью и актрисой. К 14 годам она успела выйти на подиум в рамках Недели моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном сериале «Дневники вампира».

А еще Соня любит готовить, поэтому подумывала в будущем окончить школу кулинарного искусства Le Cordon Bleu.

Ранее мы сообщали, дочь Брежневой восхитила Сеть игривым кадром, на котором показала себя в коротеньком топе и джинсах. Девушка задрала руки, оголив упругий животик.

Напомним, раздетая дочь Веры Брежневой блеснула выдающимися достоинствами

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