Топ-модель Белла Хадід захопила своїм квітучим зовнішнім виглядом
Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід - одна з найкрасивіших жінок сучасності, яка любить змінюватися. Супермодель раз у раз виставляє пости з минулого відпочинку або з модельних кампаній, в яких бере участь і просто селфі з самоізоляції.
Її фанати створили безліч фанатських сторінок своєї улюблениці в Instagram. Кілька годин тому з'явилися спокусливі кадри Белли в купальниках, на яких вона виглядає королевою пляжів.
На першому з них Белла постала в чорному бікіні, а на другому - в стильному топі з зухвалим декольте. З їх допомогою манекенниця вкотре підкреслила свої природні дані. Її струнка, але з формами фігура дозволила однаково добре представляти речі будь-якого стилю і фасону.
Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів: "Вже нудить від ваших…"
Ані Лорак налякала "натягнутим" обличчям після невдалої пластики, відео: "Рот все ширше, очі..."
Суддя "Х-Фактор" Сосєдов, що принизив Пугачову і Ротару, зізнався, як виживає в Москві: "Ми живемо з мамою..."
Під Одесою переїхали людей: подробиці і кадри ДТП
Також користувачі мережі показали кілька портретних фото Белли, які довели, що модель виглядає чудово з макіяжем і без нього.
Мабуть, тому молодша Хадід вже давно очолює списки найуспішніших моделей і стає зразком для наслідування мільйонів фоловерів. А ще-предметом обожнювання мільйонів чоловіків. Знімки на фанатській сторінці, вкотре це довели. Після таких фото будь-хто почервоніє, адже здається її фігура стає ідеальніше і гарячіше з кожним днем.
На жаль користувачі мережі позбавлені можливості залишити коментарі до чарівних знімків, адже вони були опубліковані в Instgram-Stories.
Нагадаємо, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
Як Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, Белла Хадід ледь втримала трусики на своїй стрункій фігурі.