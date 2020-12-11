Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, блиснула стрункістю в одній білизні

Зірка підкорює ідеальною зовнішністю в найцікавіших нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель продемонструвала ідеальну фігуру в одній білизні відомого бренду.

"Довгонога богиня" одягла спокусливий топік-ліфчик на найтонших бретельках. Тканина обтягнула невеликі груди, а напис на червоному тлі додавала до грудей акценту.

Хоч груди у зірки невелика, все ж в таких нарядах вона виглядає дуже спокусливо.

Трусики спокусниця взяла в руки і постаралася натягнути вище. Резинка дотягувала мало не до талії.

Крім того, помітно, що білизна була бікіні і оголила пружні сідниці.

На другому кадрі Белла постала в іншому, але не менш красивій білизні, груди в цьому ліфчику виглядали краще. Красуня здавалася дуже крихкою.

Фото були оприлюднені в непопулярній фан-групі, тому не зібрали багато лайків і коментарів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід опублікувала фото, яке було зроблено сім років тому. Зірка позувала в маленькому купальнику, трохи стиснувши груди руками.

Тонкі лямки тягнулися не тільки до потилиці, але і по спині, впиваючись в шкіру.

Зірка розпустила довге волосся і дивилася в камеру.

"Моє волосся", - підписала знімок знаменитість.

Нагадаємо, Белла Хадід постала в міні-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні. Поруч з нею можна помітити Хейлі Болдуін, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка - легендарного виконавця Джастіна Бібера.

Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках

А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник

Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою