Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, блиснула стрункістю в одній білизні
Зірка підкорює ідеальною зовнішністю в найцікавіших нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель продемонструвала ідеальну фігуру в одній білизні відомого бренду.
"Довгонога богиня" одягла спокусливий топік-ліфчик на найтонших бретельках. Тканина обтягнула невеликі груди, а напис на червоному тлі додавала до грудей акценту.
Хоч груди у зірки невелика, все ж в таких нарядах вона виглядає дуже спокусливо.
Трусики спокусниця взяла в руки і постаралася натягнути вище. Резинка дотягувала мало не до талії.
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Крім того, помітно, що білизна була бікіні і оголила пружні сідниці.
На другому кадрі Белла постала в іншому, але не менш красивій білизні, груди в цьому ліфчику виглядали краще. Красуня здавалася дуже крихкою.
Фото були оприлюднені в непопулярній фан-групі, тому не зібрали багато лайків і коментарів.
Раніше ми писали, що Белла Хадід опублікувала фото, яке було зроблено сім років тому. Зірка позувала в маленькому купальнику, трохи стиснувши груди руками.
Тонкі лямки тягнулися не тільки до потилиці, але і по спині, впиваючись в шкіру.
Зірка розпустила довге волосся і дивилася в камеру.
"Моє волосся", - підписала знімок знаменитість.
Нагадаємо, Белла Хадід постала в міні-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні. Поруч з нею можна помітити Хейлі Болдуін, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка - легендарного виконавця Джастіна Бібера.
Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою