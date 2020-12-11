Модель показала все, чем гордится

Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, блеснула стройностью в одном белье

Звезда покоряет идеальной внешностью в самых интересных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель продемонстрировала идеальную фигуру в одном белье известного бренда.

"Длинноногая богиня" надела соблазнительный топик-лифчик на тончайших бретельках. Ткань обтянула небольшую грудь, а надпись на красном фоне прибавляла к грудям акцента.

Хоть грудь у звезды небольшая, все же в таких нарядах она смотрится очень соблазнительно.

Трусики соблазнительница взяла в руки и постаралась натянуть повыше. Резинка дотягивала чуть ли не до талии.

Кроме того, заметно, что белье было бикини и оголило упругие ягодицы.

На втором кадре Белла предстала в другом, но не менее красивом белье, грудь в этом лифчике смотрелась лучше. Красотка казалась очень хрупкой.

Фото были обнародованы в непопулярной фан-группе, поэтому не собрали много лайков и комментариев.

Ранее мы писали, что Белла Хадид опубликовала фото, которое было сделано семь лет назад. Звезда позировала в маленьком купальнике, немного сжав грудь руками.

Тонкие лямки тянулись не только к затылку, но и по спине, впиваясь в кожу.

Звезда распустила длинные волосы и смотрела в камеру.

"Мои волосы", - подписала снимок знаменитость.

Напомним, Белла Хадид предстала в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. Рядом с ней можно заметить Хейли Болдуин, которая после замужества взяла фамилию мужа - легендарного исполнителя Джастина Бибера.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой