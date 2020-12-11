Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, блеснула стройностью в одном белье
Звезда покоряет идеальной внешностью в самых интересных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель продемонстрировала идеальную фигуру в одном белье известного бренда.
"Длинноногая богиня" надела соблазнительный топик-лифчик на тончайших бретельках. Ткань обтянула небольшую грудь, а надпись на красном фоне прибавляла к грудям акцента.
Хоть грудь у звезды небольшая, все же в таких нарядах она смотрится очень соблазнительно.
Трусики соблазнительница взяла в руки и постаралась натянуть повыше. Резинка дотягивала чуть ли не до талии.
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Кроме того, заметно, что белье было бикини и оголило упругие ягодицы.
На втором кадре Белла предстала в другом, но не менее красивом белье, грудь в этом лифчике смотрелась лучше. Красотка казалась очень хрупкой.
Фото были обнародованы в непопулярной фан-группе, поэтому не собрали много лайков и комментариев.
Ранее мы писали, что Белла Хадид опубликовала фото, которое было сделано семь лет назад. Звезда позировала в маленьком купальнике, немного сжав грудь руками.
Тонкие лямки тянулись не только к затылку, но и по спине, впиваясь в кожу.
Звезда распустила длинные волосы и смотрела в камеру.
"Мои волосы", - подписала снимок знаменитость.
Напомним, Белла Хадид предстала в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. Рядом с ней можно заметить Хейли Болдуин, которая после замужества взяла фамилию мужа - легендарного исполнителя Джастина Бибера.
Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках
А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник
Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой