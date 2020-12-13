Топ-модель Белла Хадид восхитила своим цветущим внешним видом
Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид - одна их самых красивых женщин современности, которая любит меняться. Супермодель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха или с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.
Ее фанаты создали множество фанатских страниц своей любимицы в Instagram. Несколько часов назад появились соблазнительные кадры Беллы в купальниках, на которых она выглядит королевой пляжей.
На первом из них Белла предстала в черном бикини, а на втором - в стильном топе с дерзким декольте. С их помощью манекенщица в который раз подчеркнула свои природные данные. Ее стройная, но с формами фигура позволила одинаково хорошо представлять вещи любого стиля и фасона.
Санина из «Танців з зірками» не сдержала эмоций и жестко прошлась по коллегам: «Выступать в России и говорить…»
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили: "Они не пара!"
Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья: «Уже тошнит от ваших…»
Длинноногая Дорофеева растаяла в объятиях довольного Зеленского, президент не устоял: пикантный кадр
Также пользователи сети показали несколько портретных фото Беллы, которые доказали, что модель выглядит прекрасно с макияжем и без него.
Видимо, поэтому младшая Хадид уже давно возглавляет списки самых успешных моделей и становится образцом для подражания миллионов фолловеров. А еще - предметом обожания миллионов мужчин. Снимки на фанатской странице, в который раз это доказали. После таких фото любой покраснеет, ведь кажется ее фигура стает идеальнее и горячее с каждым днем.
К сожалению пользователи сети лишены возможности оставить комментарии к чарующим снимкам, ведь они были опубликованы в Instgram-Stories.
Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках
Как Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник
Также Politeka сообщала, Белла Хадид едва удержала трусики на своей стройной фигуре.