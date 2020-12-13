Модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, підірвала Мережу спекотними кадрами

Як передає Politeka.net, 21-річна красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому остаточно позбулася скромності (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Леоніла постала в різних образах, об'єднаних однією особливістю, - всі наряди покликані підкреслити її природню красу й змусити публіку захоплено охнути.

У якийсь момент модель покрутилася перед камерою в джинсах-момах і ультракороткому топі, через мить Леоніла вже змінила образ на зухвалий шкіряний наряд, місцями порваний на шматки. У такому вигляді брюнетка блиснула зайвим - дівчина позбулася білизни, а смужки тканини ледь прикрили її випираючу пружну красу.

Також Гузь козирнула стрункою фігурою в спокусливому чорному боді й широких салатових штанях.

Модель спокусливо вигиналася і розставляла ніжки, дефілювала та присідала - загалом робила все, щоб справити ефект.

"Тулумський настрій😎 💫", - підписала відео Міс Україна.

Раніше ми повідомляли, Леоніла викликала захват фото крупним планом. Модель похвалилася майже ідеальними рисами обличчя, доповнивши знімок цікавою деталлю - синім метеликом на руці.

"Прекрасно", "ідеально"," в її очах була сила серця" - Шарль Бодлер", "Прекрасний метелик", "Чарівна!", "Така крихітка", "Твої очі так зачаровують, просто красиві", "в її ангельських очах трохи диявола. Вона трохи рай з дикою стороною", - відреагували шанувальники.

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