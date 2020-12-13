Модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина" в 2018 году, взорвала Сеть знойными кадрами
Как передает Politeka.net, 21-летняя красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором раскрепостилась по полной (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Леонила предстала в различных образах, объединенных одной особенностью, - все наряды призваны подчеркнуть ее природную красоту и заставить публику восторженно охнуть.
В какой-то момент модель покрутилась перед камерой в джинсах-момах и ультракоротком топе, через мгновение Леонила уже сменила образ на дерзкий кожаный наряд, местами порванный в клочья. В таком виде брюнетка блеснула лишним - девушка избавилась от белья, а полоски ткани едва ли прикрыли ее выпирающую упругую красоту.
Также Гузь козырнула стройной фигурой в соблазнительном черном боди и широких салатовых штанах.
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Модель соблазнительно выгибалась и расставляла ножки, дефилировала и приседала - в общем делала все, чтобы произвести эффект.
"Тулумское настроение😎💫", - подписала видео Мисс Украина.
Ранее мы сообщали, Леонила вызвала восторг фото крупным планом. Модель похвасталась почти идеальными чертами лица, дополнив снимок любопытной деталью - синей бабочкой на руке.
"Прекрасно", "Идеально", "В ее глазах была сила сердца" - Шарль Бодлер", "Прекрасная бабочка", "Очаровательная!", "Такая детка", "Твои глаза такие завораживающие, просто красивые", "В ее ангельских глазах немного дьявола. Она немного рай с дикой стороной", - отреагировали поклонники.
Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь прикрылась прозрачными простынями, воплощая самые сокровенные мечты
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