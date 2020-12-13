Телеведуча Катерина Осадча заінтригувала публіку новим постом

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в стильному образі, в якому з'явиться в новому сезоні проекту "Голос країни".

Так, Осадча показала себе в білій блузі, прикрашеній об'ємними рюшами, і чорних елегантних брюках, що підкреслили її струнку фігуру.

Зачесане назад волосся, ідеальний макіяж і вдало підібрані прикраси доповнили розкішний лук.

"Голос країни 11. Поїхали!! Сезон буде 🎉", - підписала знімки Катерина.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, передчуваючи небувале видовище:

"Катя 😍 😍 😍 як завжди - бездоганний образ ❤ ️"

"Дуже гарний образ 😍"

"Ура, буде, що подивитися♥️"

"Вічно молода і стильна дама 👍 👍 👌 😍 "

"Катя, чекаємо з нетерпінням обов'язково будемо дивитися. Ми тебе любимо. Привіт Юрію. Посилаємо повітряні поцілунки. ❤"

"Міс Елегантність!"

"Багатьом зіркам треба б повчитися у Каті, як себе підносити в соцмережах і не тільки"

Раніше ми повідомляли, Осадча підкорила публіку ніжним і одночасно пустотливим образом у персиковому сарафані зі "смачним" декольте. Фото зірки у себе в Instagram поділився її чоловік, телеведучий Юрій Горбунов. Катерина в червоному капелюшку і з обеззброюючою посмішкою викликала фурор.

"Мою дорогу, і всіх Катюш вітаю з Днем Ангела !! Будьте завжди коханими!!",- йдеться в повідомленні.

"Красива Ви Катенька. Щастя, 🌷здоров'я вам)", "з Днем Ангела Вас Катя!❤️😊🍒!", "Яка красива", "дуже мило, Катя)))", "чарівна Катя ❤️👍👌🌹🌹🌹", "з Днем Ангела Катеринку!!!",- відреагували користувачі.

Нагадаємо, ображений Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.

Також Politeka писала, що Осадча показала дуже рідкісне фото 18 - річного сина, про який мало хто знає: "синок-копія...".