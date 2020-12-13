Відома українська співачка Камалія показала свою дочку в святковій атмосфері їх прикрашеного до Нового року особняка

Як відомо, артистка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром. Саме завдяки їх вражаючому сімейному стану вона і вважається найбагатшою співачкою України. Пара виховує семирічних близнят-Мірабеллу і Арабеллу. Співачка не так часто показує дівчаток шанувальникам, проте одна з її дочок вирішила це виправити.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Камалія розповіла про те, що Мірабелла сама опублікувала своє фото в соцмережах зіркової матері.

"Прикрашали ялинку сьогодні. А Мірабелла взяла мій телефон, попросила няню сфотографувати її і розмістила на моїй сторінці в Instagram, яка також пов'язана з моєю сторінкою в FaceBook. А я дізналася постфактум. Але вийшло не погано. Правда?",- поцікавилася співачка.

На опублікованому фото дівчинка позує на тлі новорічних декорацій. На ній джинси і мила кофточка, а волосся юної красуні зібрані у високий хвіст.

Шанувальники Камалії тут же почали коментувати знімок її дочки.

"Красотулечка!!!! З наступаючим Вас і вашу дивовижну сім'ю", "відчувається наближення свят", "у Вас чудові дівчатка!", "Гарненька дівчинка, діти вони такі діти!",- пишуть люди.

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