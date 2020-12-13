Известная украинская певица Камалия показала свою дочь в праздничной атмосфере их украшенного к Новому году особняка

Как известно, артистка замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Именно благодаря их впечатляющему семейному состоянию она и считается самой богатой певицей Украины. Пара воспитывает семилетних близняшек – Мирабеллу и Арабеллу. Певица не так часто показывает девочек поклонникам, однако одна из ее дочерей решила это исправить.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Камалия рассказала о том, что Мирабелла сама опубликовала свое фото в соцсетях звездной матери.

«Украшали елку сегодня. А Мирабелла взяла мой телефон, попросила няню сфотографировать ее и разместила на моей странице в Instagram, которая также связана с моей страницей в FaceBook. А я узнала постфактум. Но вышло не плохо. Правда?», - поинтересовалась певица.

На опубликованном фото девочка позирует на фоне новогодних декораций. На ней джинсы и милая кофточка, а волосы юной красотки собраны в высокий хвост.

Поклонники Камалии тут же принялись комментировать снимок ее дочери.

«Красотулечка!!!! С наступающим Вас и вашу чудную семью», «Чувствуется приближение праздников», «У Вас замечательные девочки!», «Хорошенькая девочка, дети они такие дети!», - пишут люди.

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