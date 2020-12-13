Українцям розповіли, що робити у випадку, якщо при подачі документів до Пенсійного фонду до пенсії не зараховують частину трудового стажу або навіть періоди навчання
Як передає Politeka, роз'яснення з цього приводу надали в Міністерстві юстиції.
Зазначається, що подібні випадки не є рідкістю в Україні, тому важливо знати, як боротися з цією проблемою.
З подібними проблемами громадяни досить часто звертаються за допомогою до безкоштовних юристів, послуги яких сплачуються з держбюджету.
Наприклад, жителю Дніпропетровської області не зарахували до загального трудового стажу той період, під час якого він був слухачем в Дніпропетровському гірничому інституті на підготовчому відділенні електротехнічного факультету.
"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"
Довгонога Дорофєєва розтанула в обіймах задоволеного Зеленського, президент не встояв: пікантний кадр
Найкрасивіша дівчинка у світі осоромилася змінами в зовнішності, 19-річну зірку не впізнати: "Боже, навіщо…"
Під Одесою переїхали людей: подробиці і кадри ДТП
Юрист Дніпровського бюро правової допомоги підготував позовну заяву до суду з вимогою визнати дії ПФУ протиправними та зобов'язати віднести до трудового стажу чоловікові вищевказаний період навчання. Суд позовні вимоги задовольнив повністю.
Відповідно до чинного законодавства, до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, а також в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі , докторантурі і клінічній ординатурі.
Якщо ж відповідний період навчання не записаний в трудовій книжці, в орган Пенсійного фонду України необхідно надати копію диплома (посвідчення, свідоцтва) про отримання відповідної освіти або уточнюючу довідку з місця навчання, яка підтвердить період навчання особи.
Якщо у зарахуванні відповідного періоду до трудового стажу буде відмовлено, українцям радять йти до суду і оскаржувати там дії органів ПФУ, зобов'язуючи їх зарахувати до стажу відповідний період.
Нагадаємо, що пенсії готуються перерахувати, виплати можуть злетіти до 13,5 тисяч гривень.
Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію в 40 років: хто може розраховувати на виплати і які вимоги.
Також Politeka писала, що Українці зможуть вийти на пенсію достроково, кому покладаються пільгові виплати.