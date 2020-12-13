Українцям розповіли, що робити у випадку, якщо при подачі документів до Пенсійного фонду до пенсії не зараховують частину трудового стажу або навіть періоди навчання

Як передає Politeka, роз'яснення з цього приводу надали в Міністерстві юстиції.

Зазначається, що подібні випадки не є рідкістю в Україні, тому важливо знати, як боротися з цією проблемою.

З подібними проблемами громадяни досить часто звертаються за допомогою до безкоштовних юристів, послуги яких сплачуються з держбюджету.

Наприклад, жителю Дніпропетровської області не зарахували до загального трудового стажу той період, під час якого він був слухачем в Дніпропетровському гірничому інституті на підготовчому відділенні електротехнічного факультету.

Популярні новини зараз

"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"

Довгонога Дорофєєва розтанула в обіймах задоволеного Зеленського, президент не встояв: пікантний кадр

Найкрасивіша дівчинка у світі осоромилася змінами в зовнішності, 19-річну зірку не впізнати: "Боже, навіщо…"

Під Одесою переїхали людей: подробиці і кадри ДТП
Показати ще

Юрист Дніпровського бюро правової допомоги підготував позовну заяву до суду з вимогою визнати дії ПФУ протиправними та зобов'язати віднести до трудового стажу чоловікові вищевказаний період навчання. Суд позовні вимоги задовольнив повністю.

пенсії, пенсіонерка, пенсіонери, виплати, пфу, субсидії

Відповідно до чинного законодавства, до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, а також в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі , докторантурі і клінічній ординатурі.

Якщо ж відповідний період навчання не записаний в трудовій книжці, в орган Пенсійного фонду України необхідно надати копію диплома (посвідчення, свідоцтва) про отримання відповідної освіти або уточнюючу довідку з місця навчання, яка підтвердить період навчання особи.

Дипломы

Якщо у зарахуванні відповідного періоду до трудового стажу буде відмовлено, українцям радять йти до суду і оскаржувати там дії органів ПФУ, зобов'язуючи їх зарахувати до стажу відповідний період.

Нагадаємо, що пенсії готуються перерахувати, виплати можуть злетіти до 13,5 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію в 40 років: хто може розраховувати на виплати і які вимоги.

Також Politeka писала, що Українці зможуть вийти на пенсію достроково, кому покладаються пільгові виплати.