Украинцам рассказали, что делать в случае, если при подаче документов в Пенсионный фонд к пенсии не засчитывают часть трудового стажа или даже периоды обучения

Как передает Politeka, разъяснения по этому поводу дали в Министерстве юстиции.

Отмечается, что подобные случаи не являются редкостью в Украине, поэтому важно знать, как бороться с этой проблемой.

С подобными проблемами граждане часто обращаются к юристам бесплатной юридической помощи.

Например, жителю Днепропетровщины отказали в зачислении в общий трудовой стаж период, во время которого он был слушателем в Днепропетровском горном институте на подготовительном отделении электротехнического факультета.

Юрист Днепровского бюро правовой помощи подготовил исковое заявление в суд с требованием признать действия ПФУ противоправными и обязать отнести к трудовому стажу мужчине вышеуказанный период обучения. Суд исковые требования удовлетворил полностью.

Согласно пункту "д" части третьей статьи 56 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", в стаж работы засчитывается обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре , докторантуре и клинической ординатуре.

Если же соответствующий период обучения не записан в трудовой книжке, в орган Пенсионного фонда Украины необходимо предоставить копию диплома (удостоверения, свидетельства) о получении соответствующего образования или уточняющую справку с места учебы, которая подтвердит период обучения лица.

Если в зачете соответствующего периода в трудовой стаж будет отказано, нужно обратиться в суд и обжаловать действия органов Пенсионного фонда Украины, обязывая их отнести соответствующий период.

Напомним, что пенсии готовятся пересчитать, выплаты могут взлететь до 13,5 тысяч гривен.

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