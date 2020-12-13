Комік і актор із "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив Мережу новою витівкою
Як передає Politeka.net, 37-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постав у несподіваному амплуа (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Ткач в хутряній шапці з'явився в кадрі разом з шестирічною донькою Лізою. Артист ніби прикривався дівчинкою, яка перебувала попереду, - і не спроста.
Як тільки дочка відійшла, стало видно, що у коміка "виросла" розкішна шевелюра - всім блондинкам на заздрість. Переляканий Ткач округлив очі і терміново повернув дівчинку на місце - а то ж не дай бог хтось побачить, що він бавиться з перукою.
"Спалила... ))) ", - прокоментував власне відео гуморист.
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Користувачі кинулися обговорювати кумедні кадри: дехто порівняв неголеного Юрія в перуці з відомою актрисою Барбарою Брильською.
"Ого💕"
"Юра, вам дуже личить волосся своєї дружини, а тепер поверніть їх назад"
"Ткач, ай да молодець👍👍👍❤️❤️❤️, донька красуня"
"Юрій Поляков😂"
"Ви не одні, я з групою теж на концертах вирішили одягати перуки 😂 👍 🔥 "
"Барбара Брильська після карантину?"
"Які ви класні 😍 😍 😍 "
Раніше ми писали, Ткач вирішив "познущатися" над відомою шоколадкою "Оленка", на обгортці якої зображена рожевощока дівчинка в хустці. Комік, в свою чергу, як би показав, що з нею трапиться у старості.
"Шоколадка бабОленка", - йдеться у підписі.
"Я не можу без посмішки дивитися на вас, талант є талант", "в точку, Оленка", "Прикольно", "мімімі", "молочний шоколад Юрчиночка", "Юрчик і в такому вигляді позитивний", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.
Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.