Комік і актор із "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив Мережу новою витівкою

Як передає Politeka.net, 37-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постав у несподіваному амплуа (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Ткач в хутряній шапці з'явився в кадрі разом з шестирічною донькою Лізою. Артист ніби прикривався дівчинкою, яка перебувала попереду, - і не спроста.

Як тільки дочка відійшла, стало видно, що у коміка "виросла" розкішна шевелюра - всім блондинкам на заздрість. Переляканий Ткач округлив очі і терміново повернув дівчинку на місце - а то ж не дай бог хтось побачить, що він бавиться з перукою.

"Спалила... ))) ", - прокоментував власне відео гуморист.

Користувачі кинулися обговорювати кумедні кадри: дехто порівняв неголеного Юрія в перуці з відомою актрисою Барбарою Брильською.

"Ого💕"

"Юра, вам дуже личить волосся своєї дружини, а тепер поверніть їх назад"

"Ткач, ай да молодець👍👍👍❤️❤️❤️, донька красуня"

"Юрій Поляков😂"

"Ви не одні, я з групою теж на концертах вирішили одягати перуки 😂 👍 🔥 "

"Барбара Брильська після карантину?"

"Які ви класні 😍 😍 😍 "

Раніше ми писали, Ткач вирішив "познущатися" над відомою шоколадкою "Оленка", на обгортці якої зображена рожевощока дівчинка в хустці. Комік, в свою чергу, як би показав, що з нею трапиться у старості.

"Шоколадка бабОленка", - йдеться у підписі.

"Я не можу без посмішки дивитися на вас, талант є талант", "в точку, Оленка", "Прикольно", "мімімі", "молочний шоколад Юрчиночка", "Юрчик і в такому вигляді позитивний", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.