Шоумен и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач огорошил неожиданным снимком

Фото актер опубликовал в своем Instagram.

Так, Юрий Ткач решил повеселить поклонников, сделав грустное лицо и укутавшись в теплый халат.

"Шоколадка бабАлёнка", - подписал шоумен курьезное фото.

Некоторые пользователи Instagram с юмором отнеслись к публикации юмориста. Но были и такие комментаторы, которые предположили. что у Юрия Ткача какие-то проблемы со здоровьем, о чем говорят его мешки под глазами.

"Турецкий шоколад Ткачюра", "Я не могу без улыбки смотреть на вас, талант есть талант", "В точку, Аленка", "Прикольно", "Мимими", "Молочный шоколад Юрчиночка", "Юрчик и в таком виде позитивный", "Это я ожидаю новые сезоны", "Бидоська", "Больше похож на беглеца из больницы в морозный день", "Кто Юрчика обидел?", Юрчик, если такая фотка бы была на упаковке шоколадки, то её бы раскупали чисто из жалости", "А чего она такая грустная", "С глазами какающей собаки", "Надеюсь это шутка такая, а то смотря на вас кажется что заболели", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Юрий Ткач ошеломил выходкой в машине.

На опубликованном ролике Ткач позирует якобы «под шофе», постоянно дергая водителя с просьбой поспешить.

«Это когда я опаздываю в школу», «вау», «как всегда – огонь», «Боже, это такая жиза. Обожаю просто», «бобер выдыхай», «харизма», «ну и кума у тебя - что надо», - пишут пользователи сети.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.

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