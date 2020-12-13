Комик и актер из "Квартал 95" Юрий Ткач насмешил Сеть новой выходкой
Как передает Politeka.net, 37-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором предстал в неожиданном амплуа (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Ткач в меховой шапке появился в кадре вместе с шестилетней дочкой Лизой. Артист как бы прикрывался девочкой, находившейся впереди, - и не спроста.
Как только дочка отошла, стало видно, что у комика "выросла" роскошная шевелюра - всем блондинкам на зависть. Перепуганный Ткач округлил глаза и срочно вернул девочку на место - а то ведь не дай бог кто-то увидит, что он балуется с париком.
"Спалила... )))", - прокомментировал собственное видео юморист.
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Пользователи кинулись обсуждать забавные кадры: кое-кто сравнил небритого Юрия в парике с известной актрисой Барбарой Брыльской.
"Ого💕"
"Юра, вам очень идут волосы своей жены, а теперь верните их обратно"
"Ткач, ай да молодець👍👍👍❤️❤️❤️, донька красуня"
"Юрий Поляков😂"
"Вы не одни, я с группой тоже на концертах решили одевать парики😂👍🔥"
"Барбара Брыльська после карантина?"
"Какие вы классные 😍😍😍"
Ранее мы писали, Ткач решил "поиздеваться" над известной шоколадкой "Аленка", на обертке которой изображена розовощекая девочка в платке. Комик, в свою очередь, как бы показал, что с ней случится в старости.
"Шоколадка бабАлёнка", - говорится в подписи.
"Я не могу без улыбки смотреть на вас, талант есть талант", "В точку, Аленка", "Прикольно", "Мимими", "Молочный шоколад Юрчиночка", "Юрчик и в таком виде позитивный", - отреагировали пользователи.
Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.
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