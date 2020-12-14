Український супертяж Олександр Усик пояснив, чому Василь Ломаченко не відклав бій з американцем Теофімо Лопесом через травму

Про це Усик заявив на своєму каналі в YouTube.

За словами Усика, Ломаченко вирішив боксувати з травмою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти Лопеса через свій характер.

"Чому не скасували бій через травму плеча? Це характер. Це божевільний мужик зі своїми тарганами в голові - в цьому і проявляється воїнство, характер і все інше. Незважаючи на всі проблеми. Можна зробити крок назад, щоб потім відштовхнутися і зробити вперед, але я сильно не вникав в це. Не хочеться це ворушити", - зазначив Усик.

Нагадаємо, російський боксер Артур Бетербієв порахував незаслуженою поразку від українського Олександра Усика.

Їх поєдинок на Олімпійських іграх-2012, які пройшли в Лондоні, закінчився перемогою українського спортсмена.

"Це була нова вагова категорія для мене. Я ж тоді перейшов в 91 кг, а важив при цьому всього 84 кг, тобто у мене недовес був. А він вже тоді у важкій вазі ганяв. Усик-хороший боксер, але я не згоден з результатом нашого бою", - заявив росіянин.

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