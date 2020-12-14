Украинский супертяж Александр Усик пояснил, почему Василий Ломаченко не отложил бой с американцем Теофимо Лопесом из-за травмы

Об этом Усик заявил на своем канале в YouTube.

По словам Усика, Ломаченко решил боксировать с травмой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против Лопеса из-за своего характера.

"Почему не отменили бой из-за травмы плеча? Это характер. Это сумасшедший мужик со своими тараканами в голове - в этом и проявляется воинство, характер и все остальное. Несмотря на все проблемы. Можно сделать шаг назад, дабы позже оттолкнуться и сделать вперед, однако я сильно не вникал в это. Не хочется это ворошить", - отметил Усик.

Ранее чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альверес заявил, что Василий Ломаченко слишком поздно включился в бою против Теофимо Лопеса.

Напомним, российский боксер Артур Бетербиев посчитал незаслуженным поражение от украинского Александра Усика.

Их поединок на Олимпийских играх-2012, которые прошли в Лондоне, закончился победой украинского спортсмена.

"Это была новая весовая категория для меня. Я тогда перешел в 91 кг, а имел вес при этом всего 84 кг, то есть у меня недовес был. А он уже тогда в тяжелом весе гонял. Усик является хорошим боксером, однако я не соглашусь с результатом нашего поединка", - заявил россиянин.

Ранее украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что хотел бы провести поединок против соотечественника Александра Усика.

"Саша — очень крутой боксер, который своими боями показывает свой класс. Меня, как молодого проспекта, он мотивирует стремиться и приблизиться к нему, как можно ближе.

Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.

Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.

Также Politeka писала, что Усик признался в любви к советскому кинематографу.