Ці знаменитості забули про сором

Деякі зірки не соромляться показувати свої фігури в найвідвертіших образах

Красуні готові зняти з себе все, щоб шанувальники змогли захопитися їх фігурами й запам'ятали це назавжди, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які діляться знімками "ню".

Українська красуня Настя Каменських неодноразово показувала свої шикарні форми без одягу. Співачка активно займається спортом і намагається правильно харчуватися, завдяки чому її фігура стала ідеальною.

Струнка і дуже талановита співачка Надя Дорофєєва підкорила образом, представивши її. Зірка ніжилася на траві і грайливо виставила язик.

Телеведуча з "Орла і решки" Леся Нікітюк розкріпачилася, посвітивши довгими ніжками. Зірка була без одягу, але при цьому вирішила прикритися.

Світлана Лобода заворожує красою на кожному своєму фото. Артистка також любить епатувати, тому одного разу продемонструвала форми, повністю роздягнувшись.

Тіна Кароль оголювалася неодноразово. У співачки вражаюча фігура, тому сором вона відкинула.

Раніше ми писали, що Настя Каменських зібрала в колаж фото, на яких зображена з різними укладками волосся: від ідеально рівних до пишних афрокучерів.

Як відомо, волосся Каменських в'ються від природи і самій співачці вони дуже подобаються.

Раніше повідомлялося, що в одній з фан-груп з'явився колаж, який з'єднав кадри з Тіною Кароль, на яких вона ніби світиться від щастя.

Зірка широко посміхалася, а її погляд заворожував.

"Давайте зробимо цей день щасливим, радісним і наповненим посмішками дорогих нашому серцю людей!",- написали автори поста.

Нагадаємо, що фігуриста Тіна Кароль полонила суддю "Майстер Шеф «Хіменеса-Браво, сидіти на дієті буде простіше:»Шедевр".

Як повідомляла Politeka, як виглядала і як виживала Тіна Кароль без грошей і слави, рідкісні кадри: "у 14 років втекла з..."

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