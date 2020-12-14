Мережа бурхливо відреагувала на свіжий пост співачки Таїсії Сватко, дружини Олега Винника

Як передає Politeka.net, 46-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких постала в стильному образі в цікавий момент.

Так, Таюне (саме під таким псевдонімом виступає Таїсія) похвалилася нагородою. Артистка з зосередженим виразом обличчя, в білому довгому піджаку, позувала з кубком в руках.

"Музична Платформа і телеканал "Україна", дуже приємно отримати від вас нагороду "Краща пісня року" з композицією "Бачу-бачу". Спасибі! 🙏 ❤ # taune # таюне #ov #oleggvynnyk", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, багато хто відзначив, що Таїсія заслужено отримала нагороду.

"Вітаю! Чарівна квіточка! 😍"

"Таєчка ви гідні цієї нагороди 🤗❤️ а фото шалено красиве 🌺"

"Заслужено!!! Дякуємо за прекрасні пісні❤️❤️❤️"

"Гідна, вітаю вас з цією грандіозною перемогою 😘"

"Вітаю!!!👏 👏 👏Таюне Ви Найкраща🌷. Наша українська гордість.💞💝"

"Яка нереальнаааа😍❤️🔥 у мене серце просто зупиняється....❤️"

"Таюся вітаю Вас ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Достойна нагорода такої достойної Артистки 😍 😍 😍

P. S Вам такий образ дуже личить 🔥🔥🔥"

Раніше ми повідомляли, на YouTube-каналі Винника з'явилося відео з його "таємною" дружиною, бек-вокалісткою Таїсією Сватко. Пара душевно виконала пісню "Мати каже правду".

"Пісня за душу бере! Дуже красиво! Олег тільки ви можете співати з душею і всім теплом свого серця!", - відреагував один з фанатів.

Нагадаємо, дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "мене рятували..."

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