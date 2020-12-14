Мережа бурхливо відреагувала на свіжий пост співачки Таїсії Сватко, дружини Олега Винника
Як передає Politeka.net, 46-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких постала в стильному образі в цікавий момент.
Так, Таюне (саме під таким псевдонімом виступає Таїсія) похвалилася нагородою. Артистка з зосередженим виразом обличчя, в білому довгому піджаку, позувала з кубком в руках.
"Музична Платформа і телеканал "Україна", дуже приємно отримати від вас нагороду "Краща пісня року" з композицією "Бачу-бачу". Спасибі! 🙏 ❤ # taune # таюне #ov #oleggvynnyk", - йдеться у підписі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, багато хто відзначив, що Таїсія заслужено отримала нагороду.
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"Вітаю! Чарівна квіточка! 😍"
"Таєчка ви гідні цієї нагороди 🤗❤️ а фото шалено красиве 🌺"
"Заслужено!!! Дякуємо за прекрасні пісні❤️❤️❤️"
"Гідна, вітаю вас з цією грандіозною перемогою 😘"
"Вітаю!!!👏 👏 👏Таюне Ви Найкраща🌷. Наша українська гордість.💞💝"
"Яка нереальнаааа😍❤️🔥 у мене серце просто зупиняється....❤️"
"Таюся вітаю Вас ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Достойна нагорода такої достойної Артистки 😍 😍 😍
P. S Вам такий образ дуже личить 🔥🔥🔥"
Раніше ми повідомляли, на YouTube-каналі Винника з'явилося відео з його "таємною" дружиною, бек-вокалісткою Таїсією Сватко. Пара душевно виконала пісню "Мати каже правду".
"Пісня за душу бере! Дуже красиво! Олег тільки ви можете співати з душею і всім теплом свого серця!", - відреагував один з фанатів.
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