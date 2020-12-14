Сеть бурно отреагировала на свежий пост певицы Таисии Сватко, жены Олега Винника

Как передает Politeka.net, 46-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в стильном образе в любопытный момент.

Так, Таюне (именно под таким псевдонимом выступает Таисия) похвасталась наградой. Артистка с сосредоточенным выражением лица, в белом длинном пиджаке, позировала с кубком в руках.

"Музыкальная Платформа и телеканал "Украина", очень приятно получить от вас награду "Лучшая песня года" с композицией "Бачу-бачу". Спасибо! 🙏❤ #taune # таюне #ov #oleggvynnyk", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, многие отметили, что Таисия заслуженно получила награду.

"Поздравляю! Чарівна квіточка! 😍"

"Таечка вы достойны этой награды 🤗❤️ А фото Безумно красивое 🌺"

"Заслужено!!! Благодарим за прекрасные песни❤️❤️❤️"

"Достойна, поздравляю вас с этой грандиозной победой 😘"

"Вітаю!!!👏👏👏Таюне Ви Найкраща🌷. Наша Українська гордість.💞💝"

"Какая нереальнаяяяяяяяяя😍❤️🔥 у меня сердце просто останавливается....❤️"

"Таюся вітаю Вас ❤️❤️❤️ Достойна нагорода такої достойної Артистки 😍😍😍

P. S Вам такий образ дуже личить 🔥🔥🔥"

Ранее мы сообщали, на YouTube-канале Винника появилось видео с его "тайной" супругой, бэк-вокалисткой Таисией Сватко. Пара душевно исполнила песню "Мати каже правду".

"Песня за душу берёт! Очень красиво! Олег только вы можете петь с душой и всем теплом своего сердца!", - отреагировал один из фанатов.

Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."

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