Сеть бурно отреагировала на свежий пост певицы Таисии Сватко, жены Олега Винника
Как передает Politeka.net, 46-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в стильном образе в любопытный момент.
Так, Таюне (именно под таким псевдонимом выступает Таисия) похвасталась наградой. Артистка с сосредоточенным выражением лица, в белом длинном пиджаке, позировала с кубком в руках.
"Музыкальная Платформа и телеканал "Украина", очень приятно получить от вас награду "Лучшая песня года" с композицией "Бачу-бачу". Спасибо! 🙏❤ #taune # таюне #ov #oleggvynnyk", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, многие отметили, что Таисия заслуженно получила награду.
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"Поздравляю! Чарівна квіточка! 😍"
"Таечка вы достойны этой награды 🤗❤️ А фото Безумно красивое 🌺"
"Заслужено!!! Благодарим за прекрасные песни❤️❤️❤️"
"Достойна, поздравляю вас с этой грандиозной победой 😘"
"Вітаю!!!👏👏👏Таюне Ви Найкраща🌷. Наша Українська гордість.💞💝"
"Какая нереальнаяяяяяяяяя😍❤️🔥 у меня сердце просто останавливается....❤️"
"Таюся вітаю Вас ❤️❤️❤️ Достойна нагорода такої достойної Артистки 😍😍😍
P. S Вам такий образ дуже личить 🔥🔥🔥"
Ранее мы сообщали, на YouTube-канале Винника появилось видео с его "тайной" супругой, бэк-вокалисткой Таисией Сватко. Пара душевно исполнила песню "Мати каже правду".
"Песня за душу берёт! Очень красиво! Олег только вы можете петь с душой и всем теплом своего сердца!", - отреагировал один из фанатов.
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