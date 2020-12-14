Суддя українського кулінарного шоу " МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився фігурою

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки, нові кадри 48-річний Ектор опублікував на своїй сторінці в Інстаграм в розділі «сторіс».

Суддя "Майстер Шеф" показав, як плаває у відкритому басейні з вражаючим видом на Нічне місто.

Задоволений Ектор підняв руку і похвалився своїм біцепсом.

"І зовсім не холодно", - підписав кадри Ектор. Видний. що від води піднімається пара через конраст температур.

Всім своїм виглядом ресторатор показує, яке удовльствие отримує від такого проведення часу.

Нагадаємо, раніше суддя "Майстер Шеф" розповів, що вдався до антивікової терапії Голлівуду.

Ресторатор показав фото з лікарняної палати: він лежав на кушетці, перекинувшись на живіт, в медичній шапочці і накидці. При цьому Хіменес-Браво посміхався і показував пальцями жест "окей".

Ектор вирішив перевірити на собі біоідентичні пелети-це маленькі імпланти розміром з рисове зерно, які вставляються під шкіру, розроблені для усунення безлічі проблем, які можуть виникнути через гормонального дисбалансу.

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