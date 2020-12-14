Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво похвастался фигурой

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды, новые кадры 48-летний Эктор опубликовал на своей странице в Инстаграм в разделе «Сторис».

Судья «Мастер Шеф» показал, как плавает в открытом бассейне с впечатляющим видом на ночной город.

Довольный Эктор поднял руку и похвастался своим бицепсом.

«И совсем не холодно», - подписал кадры Эктор. Видно. что от воды поднимается пара из-за конраста температур.

Всем своим видом ресторатор показывает, какое удовльствие получает от такого времяпровождения.

Напомним, ранее судья «Мастер Шеф» рассказал, что прибег к антивозрастной терапии Голливуда.

Ресторатор показал фото из больничной палаты: он лежал на кушетке, перевернувшись на живот, в медицинской шапочке и накидке. При этом Хименес-Браво улыбался и показывал пальцами жест "окей".

Эктор решил проверить на себе биоидентичные пеллеты - это маленькие импланты размером с рисовое зерно, которые вставляются под кожу, разработаны для устранения множества проблем, которые могут возникнуть из-за гормонального дисбаланса.

Напомним, доведенный до отчаяния судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво: "Я долго молчал, надеясь, что все изменится, но..."

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