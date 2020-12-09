Обеспокоенный своим здоровьем, ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Экстор Хименес-Браво поделился переживаниями с публикой

Как передает Politeka.net, 48-летний шеф-повар решился на медицинскую процедуру, о пользе которой рассказал в своем микроблоге в Инстаграм.

"Наконец в Украине появилась любимая antiage терапия Голливуда! Биоидентичные пеллеты - уже более 40 лет делают людей красивыми и счастливыми! Абсолютно безболезненная и безопасная процедура 💊 Сначала мне было страшно, но меня успокоили и заверили, что установление пеллет - это не страшнее, чем употребление витаминов", - рассказал Эктор.

Ресторатор сопроводил пост фото из больничной палаты: он лежал на кушетке, перевернувшись на живот, в медицинской шапочке и накидке. При этом Хименес-Браво улыбался и показывал пальцами жест "окей".

Стоит отметить, биоидентичные пеллеты - это маленькие импланты размером с рисовое зерно, которые вставляются под кожу, разработаны для устранения множества проблем, которые могут возникнуть из-за гормонального дисбаланса.

По словам Эктора, теперь он обеспечен на весь год силой и энергией, здоровым сном и полным контролем диеты и питания.

Шеф-повар поинтересовался у публики, заметили ли те изменения в его внешнем виде. Однако пользователей больше интересовала сама процедура.

"Судячи з первого фото, я сильно перепрошую,а куди ті пелети встановлюють, я просто не чула про таке"

"Я даже не знаю что это такое🙈" - "даже после родов вживляют их, чтобы они помогали организму восстановиться 😁👌"

"Спирт?"

"Это ж гормоны)"

Ранее мы сообщали, Хименес-Браво удивил эмоциональным постом, в котором высказал все, что думает об эксперименте властей с "карантином выходного дня". Эктор выразил крик отчаяния, душивший многих предпринимателей несколько недель.

"Я долго молчал на эту тему в надежде на то, что все может измениться. Но оно не меняется. Ресторанный бизнес - это двустороннее движение. А сейчас я вижу только агрессию, прессинг и атаки со стороны государства. Я не разочарован, не зол, я просто расстроен тем, что происходит", - излил душу Эктор.

Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа:"он станет вашим фаворитом".

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво удивил рецептом нежнейшего десерта с ежевикой: "Фокус В...".

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво раскрыл рецепты вкусных закусок:"Наслаждайтесь".