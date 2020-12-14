Як передає Politeka.net, трагічні новини з Кропивницького повідомили колеги педагогів у Facebook.
Ще однією жертвою вірусу стала Козачинська Наталія Вікторівна - заступник директора з навчально-виховної роботи НВО №1.
"Непоправна втрата. Пішла з життя мудра, лагідна, розумна... Я не можу в це повірити...Козачинська Наталія Вікторівна-заступник директора з навчально-виховної роботи НВО #1, залишиться в моєму серці назавжди", - повідомила колега померлої.
Варто відзначити, що за час пандемії в Україні було підтверджено 900 666 випадків "китайського" вірусу. З початку пандемії померло 15 247 за останню добу було зафіксовано 6451 новий випадок. Кількість одужали досягла 506 718.
Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
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Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.
Також Politeka писала, що вірус в Україні все частіше вражає дітей, названі останні жертви.