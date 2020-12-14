Варто відзначити, що за час пандемії в Україні було підтверджено 900 666 випадків "китайського" вірусу. З початку пандемії померло 15 247 за останню добу було зафіксовано 6451 новий випадок. Кількість одужали досягла 506 718.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус в Україні все частіше вражає дітей, названі останні жертви.