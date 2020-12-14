Стоит отметить, что за время пандемии в Украине было подтверждено 900 666 случаев "китайского" вируса. С начала пандемии умерло 15 247 За последние сутки было зафиксировано 6451 новый случай. Количество выздоровевших достигло 506 718.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.