Как передает Politeka.net, трагические новости из Кропивницкого сообщили коллеги педагогов в Facebook.
Еще одной жертвой вируса стала Козачинская Наталья Викторовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе НВО №1.
"Невосполнимая утрата. Ушла из жизни мудрая, кроткая, умная... Я не могу в это поверить...Козачинская Наталья Викторовна - заместитель директора по учебно - воспитательной работе НПО #1, останется в моем сердце навсегда", - сообщила коллега умершей.
Стоит отметить, что за время пандемии в Украине было подтверждено 900 666 случаев "китайского" вируса. С начала пандемии умерло 15 247 За последние сутки было зафиксировано 6451 новый случай. Количество выздоровевших достигло 506 718.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья: «Уже тошнит от ваших…»
Жизнь звезды культовых фильмов оборвалась при таинственных обстоятельствах: "Тело нашли в..."
В Сеть попало видео с женой-красоткой Олега Винника, как выглядит несравненная Таюне: "До слез..."
Тарифы на электроэнергию резко поднимут: сколько придется платить с 1 января, «будет состоять из двух частей…»
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.