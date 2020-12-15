Відома фітнес-модель Ніколь Амато спокусила своїми досконалостями разом з гарячою подругою
Дві моделі притиснулися одна до одної тілами, пише Politeka.net. Таке фото Амато розмістила у своєму Instagram.
Дві красуні в спокусливих купальниках притиснулися грудьми. При цьому можна було розглянути досконалі форми в різних купальних нарядах.
Одна красуня була в залізному ліфчику, який нагадував кольчугу. Модель вирішила не зав'язувати ліфчик, що додало пікантності її й так жаркому образу. Також спокусниця була в крихітних плавках на зав'язочках.
Друга модель позувала в леопардовому купальнику, який її колега приспустила з плечей.
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Зірки блиснули плоскими животиками та пружними, як горіх сідницями.
Тіла красунь зачаровували красою і магнітили погляд, влаштувавши дорослі розваги.
Пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів, де обом написали приємні повідомлення щодо фігур.
Раніше ми писали, що Ніколь Амато продемонструвала ідеальні вигини в салатових білизні і панчохах.
Зірка встала до камери спиною, блиснувши своїми пружними "булочками" в маленьких трусиках. Сідниці виглядали дуже спокусливо, і від них просто неможливо було відвести погляду.
Також можна помітити, що Амато позувала в прозорому ліфчику з вишитими квітами.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в кабінеті у косметолога. Вона лежала на кушетці, випинаючи свої великі форми у вузькому топіку. При цьому на голові у моделі була кепка.
Бюст виглядав дуже заворожуюче в такому тісному одязі, так і хочеться крикнути.
Нагадавши, зухвала Ніколь Амато в прозорому топі показала, чим нокаутує чоловіків
Також Politeka писала, що фітнес-модель Ніколь Амато довела до божевілля, показавши засмагле тіло в крихітній білизні
А ще Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду