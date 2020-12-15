Відома фітнес-модель Ніколь Амато спокусила своїми досконалостями разом з гарячою подругою

Дві моделі притиснулися одна до одної тілами, пише Politeka.net. Таке фото Амато розмістила у своєму Instagram.

Дві красуні в спокусливих купальниках притиснулися грудьми. При цьому можна було розглянути досконалі форми в різних купальних нарядах.

Одна красуня була в залізному ліфчику, який нагадував кольчугу. Модель вирішила не зав'язувати ліфчик, що додало пікантності її й так жаркому образу. Також спокусниця була в крихітних плавках на зав'язочках.

Друга модель позувала в леопардовому купальнику, який її колега приспустила з плечей.

Зірки блиснули плоскими животиками та пружними, як горіх сідницями.

Тіла красунь зачаровували красою і магнітили погляд, влаштувавши дорослі розваги.

Пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів, де обом написали приємні повідомлення щодо фігур.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато продемонструвала ідеальні вигини в салатових білизні і панчохах.

Зірка встала до камери спиною, блиснувши своїми пружними "булочками" в маленьких трусиках. Сідниці виглядали дуже спокусливо, і від них просто неможливо було відвести погляду.

Також можна помітити, що Амато позувала в прозорому ліфчику з вишитими квітами.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в кабінеті у косметолога. Вона лежала на кушетці, випинаючи свої великі форми у вузькому топіку. При цьому на голові у моделі була кепка.

Бюст виглядав дуже заворожуюче в такому тісному одязі, так і хочеться крикнути.

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