Известная фитнес-модель Николь Амато соблазнила своими совершенствами вместе с горячей подругой
Две модели прижались друг к другу телами, пишет Politeka.net. Такое фото Амато разместила в своем Инстаграм.
Две красотки в соблазнительных купальниках прижались грудями. При этом можно было рассмотреть совершенные формы в разных купальных нарядах.
Одна красотка была в железном лифчике, который напоминал кольчугу. Модель решила не завязывать лифчик, что придало пикантности ее и так жаркому образу. Также соблазнительница была в крохотных плавках на завязочках.
Вторая модель позировала в леопардовом купальнике, который ее коллега приспустила с плеч.
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Звезды сверкнули плоскими животиками и упругими, как орех ягодицами.
Тела красоток зачаровывали красотой и магнитили взгляд, устроив взрослые развлечения.
Пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев, где обеим написали приятные сообщения насчет фигур.
Ранее мы писали, что Николь Амато продемонстрировала идеальные изгибы в салатовых белье и чулках.
Звезда встала к камере спиной, блеснув своими упругими "булочками" в маленьких трусиках. Ягодицы выглядели очень соблазнительно, и от них просто невозможно было отвести взгляда.
Также можно заметить, что Амато позировала в прозрачном лифчике с вышитыми цветами.
Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в кабинете у косметолога. Она лежала на кушетке, выпятив свои большие формы в узком топике. При этом на голове у модели была кепка.
Бюст смотрелся очень завораживающе в столь тесной одежде, так и хочется крикнуть.
Напомним, дерзкая Николь Амато в прозрачном топе показала, чем нокаутирует мужчин
Также Politeka писала, что фитнес-модель Николь Амато довела до безумия, показав загорелое тело в крохотном белье
А еще Politeka сообщала, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду