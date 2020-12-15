Известная фитнес-модель Николь Амато соблазнила своими совершенствами вместе с горячей подругой

Две модели прижались друг к другу телами, пишет Politeka.net. Такое фото Амато разместила в своем Инстаграм.

Две красотки в соблазнительных купальниках прижались грудями. При этом можно было рассмотреть совершенные формы в разных купальных нарядах.

Одна красотка была в железном лифчике, который напоминал кольчугу. Модель решила не завязывать лифчик, что придало пикантности ее и так жаркому образу. Также соблазнительница была в крохотных плавках на завязочках.

Вторая модель позировала в леопардовом купальнике, который ее коллега приспустила с плеч.

Звезды сверкнули плоскими животиками и упругими, как орех ягодицами.

Тела красоток зачаровывали красотой и магнитили взгляд, устроив взрослые развлечения.

Пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев, где обеим написали приятные сообщения насчет фигур.

Ранее мы писали, что Николь Амато продемонстрировала идеальные изгибы в салатовых белье и чулках.

Звезда встала к камере спиной, блеснув своими упругими "булочками" в маленьких трусиках. Ягодицы выглядели очень соблазнительно, и от них просто невозможно было отвести взгляда.

Также можно заметить, что Амато позировала в прозрачном лифчике с вышитыми цветами.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в кабинете у косметолога. Она лежала на кушетке, выпятив свои большие формы в узком топике. При этом на голове у модели была кепка.

Бюст смотрелся очень завораживающе в столь тесной одежде, так и хочется крикнуть.

Напомним, дерзкая Николь Амато в прозрачном топе показала, чем нокаутирует мужчин

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