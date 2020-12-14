Співачка Аліна Гросу розкрила щось новеньке в соцмережі, розбурхавши яскравими фото

Як передає Politeka.net, 25-річна артистка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в блискучому вбранні.

Так, Гросу позувала в сріблястій сукні-туніці з чорним поясом, чобітках-ботфортах, тримаючи в руці стильну сумочку в тон вбрання.

Волосся Аліна зібрала назад, доповнивши лук великими сережками-кільцями.

Дівчина стояла поруч з надувними кульками, непідробно посміхаючись.

"Друзі, а ви знаєте значення всіх сердечок-емодзі?) чи відправляєте ви їх за призначенням?)", - запитала у фоловерів Гросу й тут же сама розкрила всі деталі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі відзначили, що після важкого розлучення (шлюб з молодим бізнесменом Олександром Комковим не тривав і року) співачка явно покращала.

"Ого, не знала❤️❤️❤️"

"Аліна яка ж ти все-таки красива"

"💓Розлучення пішло вам на користь... Виглядаєте просто🔥 🔥 🔥 👍красуня"

"Ти моя мрія 😉 😉 😉 "

"Душевна❤️"

"Дуже красива) здається губи менше стали😁"

Раніше ми повідомляли, Аліна розбила серця нагадуванням про своє дитинство і хіти, які випустила майже 20 років тому.

"Дуже рада, що в моєму житті все склалося саме так, що мрія бути артисткою здійснилася. Я вдячна всій своїй команді за підтримку, хочу сказати спасибі своїм батькам і звичайно ж, музичній хрещеній Ірині Білик, яка подарувала мені перші пісні!",- повідомила в підписі Гросу.

"Неначе повернулася в безтурботне дитинство🤗 💕 😍"; "Би..Ди..джілка (саме так я ..називав тебе😬 😁 😑 👌 😜"; "як недавно була така маленька 🤗 а тепер така доросла дама 😍"; "Я росла на цих піснях, і завжди плутала тебе з Асоллю! 👯", - відреагував натовп.

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