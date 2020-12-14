Певица Алина Гросу раскрыла нечто новенькое в соцсети, взбудоражив яркими фото

Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в блестящем наряде.

Так, Гросу позировала в серебристом платье-тунике с черным поясом, сапожках-ботфортах, держа в руке стильную сумочку в тон наряда.

Волосы Алина собрала назад, дополнив лук большими серьгами-кольцами.

Девушка стояла рядом с надувными шариками, неподдельно улыбаясь.

"Ребят, а вы знаете значение всех сердечек-эмодзи?) отправляете ли вы их по назначению?)", - спросила у фолловеров Гросу и тут же сама раскрыла все детали.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые отметили, что после тяжелого развода (брак с молодым бизнесменом Александром Комковым не продлился и года) певица явно похорошела.

"Ого, не знала❤️❤️❤️"

"Алина какая же ты всё-таки красивая"

"💓Развод пошëл вам на пользу... Выглядите просто🔥🔥🔥👍КРАСОТКА"

"Ты моя мечта😉😉😉"

"Душевная❤️"

"Очень красивая) кажется губы меньше стали😁"

Ранее мы сообщали, Алина разбередила сердца напоминанием о своем детстве и хитах, которые выпустила почти 20 лет назад.

"Очень рада, что в моей жизни все сложилось именно так, что мечта быть артисткой осуществилась. Я благодарна всей своей команде за поддержку, хочу сказать спасибо своим родителям и конечно же, музыкальной крестной Ирине Билык, подарившей мне первые песни!", - сообщила в подписи Гросу.

"Как будто вернулась в беззаботное детство 🤗💕😍"; "Би..Ди..джілка(саме так я ..називав тебе😬😁😑👌😜"; "Как недавно была такая маленькая🤗 а теперь такая взрослая дама 😍"; "Я росла на етих песнях, и всегда путала тебя с Асолью! 👯", - отреагировала толпа.

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