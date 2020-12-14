Від китайського вірусу не завжди можуть врятувати гроші або ж прекрасне медичне лікування

Адже коронавірус не знає кордонів, не розбирає, хто багатий чи бідний, не шкодує ні простих людей, ні високопоставлених чиновників. Так, вірус вперше дістався до лідера держави.

Зокрема, прем'єр-міністр Королівства Есватіні в Південній Африці 52-річний Амброуз Дламіні став першим світовим лідером, який помер від коронавірусу, пише Daily Mail.

Ще в середині листопада у Дламіні діагностували підступний вірус. Однак він відчував себе добре і ніяких симптомів захворювання у нього не спостерігалося - нічого не віщувало біди.

Але в грудні стан прем'єра різко погіршився, його терміново доставили в лікарню в сусідній ПАР. 14 грудня Дламіні помер.

Король Есватіні Мсваті III висловив співчуття у зв'язку з кончиною прем'єр-міністра. Дламіні займав пост глави уряду з жовтня 2018 року, до цього довгий час працював у банківських структурах.

Нагадаємо, що коронавірусом перехворіли багато світових лідерів, у тому числі президент України Володимир Зеленський, його американський колега Дональд Трамп, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та інші.

Однак до цього не було підтверджених випадків смерті від COVID-19 серед світових лідерів.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус в Україні все частіше вражає дітей, названо останні жертви.