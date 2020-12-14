От китайского вируса не всегда могут спасти деньги или же прекрасное медицинское лечение

Ведь коронавирус не знает границ, не разбирает, кто богатый или бедный, не жалеет ни простых людей, ни высокопоставленных чиновников. Так, вирус впервые добрался до лидера государства.

В частности, премьер-министр Королевства Эсватини в Южной Африке 52-летний Амброуз Дламини стал первым мировым лидером, который умер от коронавируса, пишет Daily Mail.

Еще в середине ноября у Дламини диагностировали коварный вирус. Однако он чувствовал себя хорошо и никаких симптомов заболевания у него не наблюдалось - ничего не предвещало беды.

Но в декабре состояние премьера резко ухудшилось, его срочно доставили в больницу в соседней ЮАР. 14 декабря Дламини скончался.

Король Эсватини Мсвати III выразил соболезнования в связи с кончиной премьер-министра. Дламини занимал пост главы правительства с октября 2018 года, до этого долгое время работал в банковских структурах.

Напомним, что коронавирусом переболели многие мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, его американский коллега Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие.

Однако до этого не было подтвержденных случаев смерти от COVID-19 среди мировых лидеров.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.