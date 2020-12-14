Популярна українська артистка й зірка "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила шанувальників, примірявши маску з Playboy

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Чи часто ви одягаєте маски?! Чи даєте волю, своїм справжнім емоціям? Тут і зараз?! Або простіше надіти маску і сказати, що все добре?!😑 Тому, що так легше.......» ,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Нікітіна позує в чорній сукні й масці зайчика з Playboy. При цьому красуня примудрилася навіть в такий пікантний момент внести нотку гумору, показавши фанатам мову.

"Вмієш ти питання ставити... На першій фотці така, як ніби цього зайця силою змусили надіти. А інші дві типу, ну ладно, У вам заєць", "Вогонь" « "жінка-кішка" « " ну ось чого ти така красива?", "це ж Бетмен Кременчуцький», "який гарний зайчик", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про почуття

На фото Нікітіна позувала в сорочці, яку спустила з плечей. Зірка була цього разу без білизни, а волосся залишила розпущеним. Красуня дивилася в камеру, а в руках тримала квіти.

Нагадавши, блондинка з "Квартал 95" влаштувала ефектне шоу біля жердини, гарячі кадри

Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" в міні-топі підкорила сталевими м'язами, пора на ринг

А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" розтягнулася в шпагаті й заворожила сміливими позами