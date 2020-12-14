Популярная украинская артистка и звезда «Квартал 95» Екатерина Никитина впечатлила поклонников, примеряв маску из Playboy

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Часто ли Вы надеваете маски?! Даете ли волю, своим настоящим эмоциям? Здесь и сейчас?! Или проще надеть маску и сказать, что все хорошо?!😑 Потому, что так легче.......», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в черном платье и маске зайчика из Playboy. При этом красотка умудрилась даже в такой пикантный момент внести нотку юмора, показав фанатам язык.

«Умеешь ты вопросы задавать... На первой фотке такая, как будто этого зайца силой заставили надеть. А остальные две типа, ну ладно, во вам заяц», «огонь», «женщина-кошка», «ну вот чего ты такая красивая?», «это ж Бэтмен Кременчугский», «какой красивый зайчик», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о чувствах

На фото Никитина позировала в рубашке, которую спустила с плеч. Звезда была в этот раз без белья, а волосы оставила распущенными. Красотка смотрела в камеру, а в руках держала цветы.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" устроила эффектное шоу у шеста, горячие кадры

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" в мини-топе покорила стальными мышцами, пора на ринг

А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" растянулась в шпагате и заворожила смелыми позами